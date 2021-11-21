Ушла из жизни литературный критик Мариэтта Чудакова

В воскресенье, 21 ноября, литературовед и критик Мариэтта Чудакова скончалась на 85-м году жизни из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщила ее дочь Мария Чудакова.

"Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook, добавив, что время и место прощания будет известно позднее.

Напомним, Чудакова заболела 3 ноября, а 9 ноября она была госпитализирована с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Мариэтта Чудакова родилась 2 января 1937 года. В 1959 году она окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1985 года преподавала в Литературном институте им. А. М. Горького, 1988 года как приглашенный профессор читала лекции в университетах Европы и США. Она написала книги о творчестве писателей Юрия Олеши, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова. Чудакова также являлась председателем Всероссийского булгаковского фонда и ответственным редактором Тыняновских сборников.