В Кремле оценили ситуацию вокруг Минских соглашений
Трое из участников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) не хотят понимать, что Минские соглашения являются главным документом для решения проблемы на Украине. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Он напомнил, что буквально через месяц останется единственный действующий свидетель Минских договоренностей - это президент Путин. "Тогда четверо лично принимали участие в их разработке. Порошенко, Олланд, Меркель и Путин. Порошенко нет, Олланд далече, я имею в виду в политическом плане, Меркель уже исполняющая обязанности, и остается только Путин", - поведал представитель Кремля.
"И вот эти трое, они не понимают или, точнее, не хотят понимать то, что вот этот самый текст является краеугольным камнем решения внутриукраинского конфликта", - добавил Песков.
Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера допустил, что западные политики и СМИ пытаются спровоцировать Россию утверждениями о подготовке "вторжения" на Украину.
"Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть США", - подчеркнул Песков.
Напомним, в феврале 2015 года лидеры "нормандской четверки" подписали в Минске план мирного урегулирования конфликта, получивший название Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.