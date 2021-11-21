Администрация Железноводска проведет переоценку запасов минеральной воды

Власти ставропольского Железноводска проведут на курорте комплексную переоценку запасов подземных минеральных вод. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

"Впервые в современной истории здесь приступили к подготовке работ по полной комплексной переоценке запасов подземных минеральных вод Железноводского месторождения. Уже к концу текущего 2021 года АО "Кавминкуротресурсы" определит подрядную организацию, которой до 2024 года предстоит провести необходимые исследования и дать оценку запасам углекислых минеральных вод, а также определить перспективы их использования в промышленном масштабе", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Стоимость работ составит более 46 млн рублей, подобные работы проводились более 50 лет назад. Параллельно будут готовиться крупные инвестиционные планы по строительству новых здравниц и увеличению коечной емкости городских курортов в два раза, заявил глава Железноводска Евгений Моисеев, отметив, что результаты переоценки запасов Железноводского месторождения будут представлены на рассмотрение госкомиссии по запасам полезных ископаемых,