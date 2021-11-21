Число жертв взрыва газа в одном из поселков в Казахстане увеличилось до четырех

В Казахстане умер 12-летний подросток, пострадавший при взрыве газа в жилом доме в поселке Шортанды в Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Нур-Султана.

В ведомстве напомнили, что ребенок был доставлен в столичную больницу в крайне тяжелом состоянии. "Его незамедлительно госпитализировали в отделение реанимации, так как состояние было критическим. Термический ожог тела составлял 70%. Также отмечался ожоговый шок крайне тяжелой степени", - цитирует пресс-службу столичного управления здравоохранения агентство "Казинформ".

Таким образом, число жертв ЧП выросло до четырех.

Напомним, 16 ноября в трехквартирном доме барачного типа в поселке Шортанды взорвался газовый баллон, после чего в дом вспыхнул пожар. Спасатели обнаружили на месте ЧП тела трех человек, еще 10, в том числе четверых детей, госпитализировали.

На месте ЧП были обнаружены тела трех человек, еще 10 госпитализированы в районную больницу.