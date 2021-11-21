В ВОЗ оценили обстановку на границе Беларуси с Польшей

Директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Джеральд Рокеншауб оценил обстановку в логистическом центре "Брузги" на границе Беларуси и Польши.

"Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, вызывающей большую озабоченность", - сказал он по итогам своей поездки в центр "Брузги".

Рокеншауб подчеркнул, что беженцы жаловались на здоровье, некоторые страдают хроническими заболеваниями.

Он сообщил, что ВОЗ занимается изучением влияния слезоточивого газа, который польские пограничники использовали против мигрантов. По словам Рокеншауба, организация также планирует поставить в центр медикаменты, медицинские принадлежности, предметы гигиены, передает РИА Новости.

Напомним, в последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Власти этих стран обвинили республику в создании миграционного кризиса, однако Минск все обвинения отвергает. 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны. Позднее на приграничных с Беларусью территориях в Польше был введен режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.