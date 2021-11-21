В Грузии выявлено еще 3357 случаев заражения коронавирусом

В Грузии за последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3357. Об этом говорится на специальном сайте правительства StopCov.

C начала пандемии по сегодняшний день COVID-19 в республике диагностировали у 812 246 человек. Справились с болезнью 749 699 жителей страны, скончались - 11 498.

За последние 24 часа болезнь побороли 5772 человека.

На сегодняшний день в республике сделано 2 095 168 прививок от коронавируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 257 млн, из них более 5,1 млн человек скончались.