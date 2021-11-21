Путин и Пашинян обсудили обстановку на азербайджано-армянской границе
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
В ходе беседы стороны продолжили обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации – в контексте реализации трехсторонних договоренностей (президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна – прим. ред.) от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Было условлено продолжить контакты на этот счет.