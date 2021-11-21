Синоптики сообщили о рекордных за 73 года осадках в Москве

В субботу, 20 ноября, в Москве выпало 11 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Синоптики отмечают, что в Московской области больше всего осадков накануне было зафиксировано в Ново-Иерусалиме - 13 мм.

"Такие аномальные осадки в этот день наблюдаются крайне редко, и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ, с 1948 года, лишь в 1954 году (13,9 мм), 2004 году (15,2 мм) и 2010 году (10,5 мм)", - поведал ведущий сотрудник "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, выпавшие 20 ноября 2021 года осадки стали одними из сильнейших за последние 73 года, заняв 3-е место. Тишковец подчеркнул, что абсолютный рекорд за всю метеоисторию по количеству выпавших осадков был зафиксирован 20 ноября 1893 года, когда выпало более 23,7 мм осадков.