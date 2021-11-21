Коронавирус в России диагностировали еще у 36 970 человек

В России за минувшие сутки было выявлено 36 970 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 9 331 158. Справились с болезнью 8 024 930 жителей страны, умерли – 264 095 человек. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 32 504 человека, умерли – 1252.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 3438, Санкт-Петербурге – 2496, Московской области – 1909, Самарской области – 1661, Краснодарском крае – 989, Крыму – 884, Нижегородской области – 775, Свердловской области – 747, Воронежской области – 743, Красноярском крае – 700. Отмечается, что у 2463 (6,7%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 532 жителей региона. В Дагестане выявили 193 случая заражения, в Кабардино-Балкарии – 123, в Чечне – 110, в Северной Осетии – 97, в Карачаево-Черкесии – 87, в Ингушетии – 85.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 257 млн, из них более 5,1 млн человек скончались.