Собянин сообщил о двукратном снижении числа мигрантов на стройках Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия 1", что число мигрантов, работающих на стройках города, уменьшилось более чем в два раза.

По словам градоначальника, власти уже давно работают над программой постепенного вытеснения, замещения на ключевых городских проектах мигрантов. "Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации", - пояснил Собянин.

Он отметил, что во время пандемии коронавируса COVID-19 было зафиксировано снижение миграционного потока. "Даже во время пандемии мы видим снижение миграционного потока с одной стороны, с другой - объем жилищного строительства в Москве увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. Но при этом стройки не заморозились, они ведутся активно. Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках городского заказа, уменьшилось более чем в два раза", - цитирует мэра ТАСС.

Напомним, 17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице, что число мигрантов на стройках по программе реновации в Москве должно быть уменьшено. Он призвал наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию в отрасли.