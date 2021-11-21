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Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

Москвичам рассказали о погоде на воскресенье

В воскресенье, 21 ноября, в Москве ожидаются дождь и мокрый снег. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столице будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями. "Местами небольшие осадки, ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду", - заявил ведущий сотрудник "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, температура воздуха в Москве составит плюс 1-3 градуса, а в Московской области – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Метеоролог также отметил, что атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба.

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