Россия и США договорились о миссии на Венере

Россия и США отправят совместную миссию по исследованию Венеры. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, совместная миссия уже согласована с США, несмотря на то, что Венера традиционно считалась русской планетой. "Туда садились именно советские аппараты. <...> Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется "Венера-Д" - совместная российско-американская миссия", - цитирует Рогозина ТАСС.

Напомним, российская программа исследования Венеры включает три миссии в 2029-2034 годах. Первая из них - "Венера-Д" - намечена на ноябрь 2019 года. В рамках данной миссии планируется изучить поверхность, атмосферу, внутреннее строение и окружающую плазму планеты. Еще две миссии запланированы на июнь 2031 года и июнь 2034 года.