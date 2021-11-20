Врач рассказал, сколько времени может понадобиться Саакашвили на реабилитацию
Лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили после длительной голодовки может длиться месяцы. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.
"Президент конечно же слаб, у него были проблемы с давлением... стрессовые ситуации продолжаются. Особенного внимания требует его неврологическое состояние. На сегодня никаких прогнозов я дать не могу. Он начал питаться и этот процесс проходит нормально, но никто не знает, как все это продолжится", - заявил Кипшидзе.
Он подчеркнул, что в настоящее время Саакашвили чувствует себя комфортно, ему понравился персонал госпиталя, однако лечение в таких условиях невозможно для такого пациента. "Его реабилитация должна быть долгой, не могу сказать сколько месяцев потребуется: месяц, два, три или четыре. Если бы я мог решать, я бы дал ему возможность лечения вне тюрьмы", - поведал Кипшидзе.
По его словам, у экс-главы государства должно быть право на свободное лечение. "Это означает лечение не в тюрьме, не в военном госпитале или тюремной больнице, а в гражданской клинике", - цитирует личного врача Саакашвили РИА Новости.
Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. Спустя несколько дней он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября Саакашвили перевезли в больницу при тюрьме в Глдани, а 19 ноября - в военный госпиталь города Гори. Накануне Саакашвили прекратил голодовку.