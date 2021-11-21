Мусаев стартовал в чемпионате Азербайджана с победы над действующим чемпионом

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Сабах" Мурад Мусаев прокомментировал победу в матче 11-го тура чемпионата Азербайджана над "Нефтчи" (2:1).

"Важная для нас победа. Соперник - действующий чемпион, силен. В первом тайме не смогли показать свою игру, допускали много ошибок в защите", - поведал наставник.

Он подчеркнул, что перелом в игре наступил после перерыва, когда его подопечные сумели поверить в себя. "Во втором тайме исправили ошибки, сумели забить после двух контратак. Ребята хорошо подошли к своему делу. Впереди у нас много работы", - цитирует Мусаева Azerisport.com.

Специалист также обратил внимание, что отсутствие в составе "Нефтчи" главного бомбардира Тиаго Беззеры помогло "Сабаху" одолеть соперника. ""Нефтчи" сыграл так, как мы и ожидали, в схеме 3-5-2. Знал, что будут активно атаковать с флангов. Их форвард Тиаго Безерра, который хорошо играет головой, сегодня отсутствовал, и это сыграло в нашу пользу", - подытожил Мусаев.

Напомним, бывший главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев возглавил "Сабах" в конце октября. Победа над "Нефтчи" стала для специалиста первой на посту главного тренера бакинской команды.