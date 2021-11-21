"Политика Байдена на Ближнем Востоке напоминает плавание стоя"

Администрация Байдена пытается убедить своих арабских партнеров, что США, несмотря на противоречащие действия, не устали от региона и не собираются на выход, пишет New York Times. На субботней встрече в Бахрейне, проходящей накануне международных переговоров по поводу иранских ядерных амбиций, министру обороны США Ллойду Остину пришлось отвечать на неудобные вопросы о том, как арабским партнерам совладать с американской политикой национальной безопасности, которая меняется каждый раз с приходом нового президента.

Пока президент Байден пытается отыграть назад действия Дональда Трампа, который пытался отыграть назад политику Барака Обамы в отношении иранской ядерной сделки, некоторые арабские партнеры выразили неудовольствие тем фактом, что оказались не у дел. Объединенные Арабские Эмираты, например, предпринимают шаги по деэскалации напряженности с Тегераном после долгих лет жесткой риторики.

На фоне беспорядочного выхода американцев из Афганистана в августе после 20 лет присутствия в стране; объявленного вывода американских военнослужащих из Ирака к концу года и постоянных заявлений администрации Байдена о том, что Китай - самый главный приоритет с точки зрения национальной безопасности, ближневосточные чиновники почувствовали себя обделенными в регионе.

"Поскольку вы собираетесь вывести своих военных из Ирака и уже вывели из Афганистана, нам есть, о чем беспокоиться, - сказал Остину председатель Консультативного совета Ирака Фархад Алаалдин на встрече в Международном институте стратегических исследований в Манаме. - Ваши союзники волнуются, а некоторые даже начинают искать другие варианты".

Министр обороны попытался убедить своих коллег в Бахрейне, что США будут продолжать заниматься делами Ближнего Востока. Он подчеркнул, что США собираются защищать интересы обеспокоенных партнеров.

Остин подчеркнул, что администрация Байдена будет и дальше противостоять Ирану, даже несмотря на то, что США пытаются восстановить ядерное соглашение 2015 года, расторгнутое Трампом. Очередной раунд переговоров по ядерной программе Тегерана начнется 29 ноября в Вене, но чиновники настроены пессимистично в отношении возможного прорыва. "Мы остаемся приверженцами дипломатического разрешения ядерного вопроса, - сказал Остин. - Но если Иран не настроен на серьезное сотрудничество, тогда мы будем рассматривать варианты, обеспечивающие в первую очередь безопасность США".

Но на самом деле, вариантов не так много. Даже если Трамп при всей своей антипатии к Тегерану воздержался от нанесения удара по иранским ядерным объектам, чтобы не спровоцировать очередное длительное вмешательство в регионе, то Байден точно на такое не пойдет, признают его советники, хотя Остин и утверждает обратное. В действительности, опасения по поводу срыва грядущих ядерных переговоров - одна из причин, по которой администрация воздерживается от ответного удара по Ирану после атаки БПЛА на американскую военную базу в южной Сирии.

Американские чиновники уверены, что атака, в ходе которой никто не погиб, была иранским ответом на израильские авиаудары по Сирии. 20 октября пять так называемых дронов-самоубийц были выпущены в сторону американской базы в Эт-Танфе. Американское Центральное командование охарактеризовало инцидент как "намеренную и целенаправленную" атаку. Только два дрона взорвались при ударе, но они были начинены шарикоподшипниками и шрапнелью "с явным намерением убить" кого-либо, считает высокопоставленный американский армейский чиновник.

Большинство из 200 американских военнослужащих, проживающих на базе и тренирующих сирийцев для борьбы с ИГИЛ (запрещена в РФ), были эвакуированы за несколько часов до нападения, благодаря предупреждению израильской разведки.

Американские чиновники уверены, что Иран руководит и обеспечивает посреднические силы, которые нанесли удар. Тегеран не взял на себя ответственность за атаку, хотя местные СМИ приветствовали нападение. Бриан Катулис, политолог из Ближневосточного института, считает, что политика администрации Байдена в регионе напоминает плавание стоя. Он предупредил, что при таком подходе проблемы неизбежны. "В неспокойном регионе воды могут стать очень бурными, а волны поглотить за считанные секунды, поэтому удержаться на поверхности будет невозможно", - предупреждает эксперт.