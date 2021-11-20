Сталинградская битва: взгляд из Иерусалима

Сталинградская битва - одна из самых масштабных и наиболее кровавых в истории войн, стала поворотным моментом Великой Отечественной войны. 19 ноября исполнилось 79 лет со дня начала советской стратегической наступательной операции ”Уран”, одного из главных сражений Второй мировой войны, изменивших ход событий. Сталинградской битве посвятила статью израильская газета The Jerusalem Post.

Сталинград был главной целью нацистов после их неудачной попытки завоевать Советский Союз в ходе операции ”Барбаросса”. Хотя изначально продвижение нацистов по советской территории было относительно успешным, вскоре начались проблемы. Немцы понесли серьезные потери в Битве за Москву предшествующей зимой, город захватить им не удалось. Осада другого важного города, Ленинграда, результатов не принесла. Но Сталинград - совершенно иная история. Сам по себе город был мощным промышленным центром и важным судоходным пунктом на Волге и последним препятствием на пути немецкой армии на Кавказ, к его нефтяным запасам.

Битва началась летом 1942 года. Сотни тысяч немецких, итальянских, румынских и венгерских солдат под руководством генерала-фельдмаршала и командующего 6-й армией Фридриха Паулюса атаковали город. Но советское сопротивление было сильно, и Сталинград не собирался сдаваться без боя.

Хотя Паулюс был уверен, что город падет через 10 дней, и в ходе его жестких атак и бомбардировок с воздуха погибли десятки тысяч мирных жителей, разрушение города обратилось в преимущество для защитников. Уничтоженные здания стали использоваться в качестве укреплений, и нацисты были вынуждены вступить в ближний бой с Красной армией, борясь за каждый дом и каждую улицу. Таким образом способ ведения войны в условиях города был изменен.

Обе стороны страдали от нехватки припасов, но ни Сталин, ни Гитлер не собирались отказываться от города, стягивая туда войска. Вскоре с каждой стороны сражалось по миллиону человек. 19 ноября ход событий изменился в пользу Советского союза.

Операция ”Уран” учитывала множество факторов, которые могли сыграть на руку советским войскам, в частности, приближающуюся зиму, естественные укрепления в завалах города и чрезмерную рассредоточенность армии ”оси”, из-за которой фланги фашистов охранялись более слабыми, недовооруженными румынскими частями. Первые атаки были отбиты нацистами, но вскоре советская армия сокрушила вражеские войска. Немцы недооценили силы, стянутые советским командованием: были привлечены сотни тысяч солдат, задействованы сотни танков и самолетов.

Операция длилась до 23 ноября. В результате 300 тыс. фашистских солдат оказались в окружении. Сражение продолжалась зимой и завершилось только в начале февраля убедительной победой Красной армии. Битва считается самым масштабным поражением нацистов и поворотным моментом Второй мировой войны. Немцам пришлось отступить, и многие начали понимать, что провал Германии неизбежен.

Жертвы были огромными. Хотя точное количество погибших до сих пор является предметом споров, по некоторым данным, Советский Союз потерял в битве более миллиона своих граждан. Несмотря на серьезные потери, победа в битве укрепила моральный дух и придала силы Красной армии, которая продолжала наступление до самых последних дней войны, взяла Берлин и положила конец нацистскому режиму.