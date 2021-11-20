Россия упростила ввоз овощей и фруктов из Азербайджана

Как сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана, на этой неделе в Москве прошла встреча главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя АПБ АР Гошгара Тахмазли. Переговоры прошли продуктивно: было решено с 1 декабря снять целый ряд ограничений для ввоза плодоовощной продукции из Азербайджана в Россию.

В частности, будет отменен видеомониторинг азербайджанских предприятий-экспортеров томатов для выдачи разрешений: с 1 декабря разрешения будут выдавать по гарантийному письму АПБ.

Вся продукция азербайджанского растениеводства с низким уровнем риска получит "зеленый коридор" в процедурах фитосанитарного контроля. Будет приостановлена сплошная проверка партий ввозимых в РФ продуктов питания на вирусы и болезнетворные бактерии. Опять же, Россельхознадзор будет исходить из решений, принятых азербайджанским Агентством пищевой безопасности.

Напомним, что помидоры в настоящее время в Россия экспортируют 205 предприятий Азербайджана, яблоки – 70 предприятий.