Армия США уйдет из Ирака до конца года

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил сегодня на встрече с министром обороны Ирака Джумой Инадом, что боевая миссия армии США на иракских землях будет свернута до конца года.

При этом в Ираке по приглашению Багдада останутся американские спецслужбы, которые будут помогать работе сил безопасности страны. "К концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи", - подчеркнул Остин.

В итоге армии двух стран сохранят связи только на уровне "консультирования, помощи и обмена разведданными" для борьбы с террористическими группировками. Глава Пентагона также выразил надежду, что без американских войск жизнь Ирака будет стабильной.