Ростовская больница скорой помощи получит новый корпус

В скором времени у ростовской больницы скорой медицинский помощи (БСМП) появится новое приемное отделение и еще один корпус, чтобы справиться с наплывом больных, об этом заявил в эфире "ДОН 24" градоначальник Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"В следующем году мы приступим к проектированию нового единого приемного отделения, где при поступлении пациента можно будет в кратчайший срок определить причину болезни и отправить человека на лечение, а не возить, обследуя, по всем этажам больницы", - цитирует Логвиненко "АиФ-Ростов".

Также власти планируют пристроить к БСМП еще одно здание лечебного корпуса, что увеличит мощность больницы в два раза.

Напомним, до пандемии коронавируса городская больница скорой помощи принимала в среднем около 800 вызовов в сутки. Сейчас пиковые нагрузки на ее медиков достигают 1,8 тыс вызовов в сутки.