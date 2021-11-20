Вузы в Узбекистане будут учитывать школьные оценки абитуриентов

Правительство Узбекистана приняло положение о порядке расчета среднего балла выпускников школ и его учета на вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.

Теперь оценки за последние 6 из 11 лет обучения в аттестате выпускника школы будут добавлять ко вступительным баллам в вузы республики.

Нововведение начнет действовать с 2022/2023 учебного года.

Расчет баллов будут производиться через электронные платформы. Средний балл получается путем деления общей суммы годовых оценок в 6–11 или 6–9 классах (плюс 1-2 курсы в средне-специальном образовательном учреждении) на количество пройденных предметов.

Таким образом, те, кто получал пятерки сможет получить максимальный балл - 100% (85-100%). Средняя оценка "четыре" соответствует 71-85%, тройка - 56-70%.