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Композитор из Казахстана выступит на фестивале в Лондоне

Композитор из Казахстана выступит на фестивале в Лондоне

На открытии Международного фестиваля композиторов International Composers Festival, который пройдет 20–22 мая 2022 года в Великобритании, прозвучит композиция казахстанского композитора Еркеша Шакеева под названием Zingarella.

"Хорошая новость – в мае 2022 года моя музыка прозвучит на международном фестивале композиторов в Великобритании. Спасибо Оливеру, всем организаторам фестиваля за теплое отношение и лично его создателю композитору Polo Piatti. Спасибо вам всем, дорогие друзья, за ваши светлые сердца и искреннюю многолетнюю поддержку!" - написал он на своей странице в Facebook.

Цель проведения International Composers Festival - популяризация музыки современных композиторов.

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