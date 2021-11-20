Черноморское побережье Крыма станет местом притяжения яхтсменов

В скором времени вдоль Черноморского побережья Крыма будет построена сеть яхтенных марин и портопунктов, об этом сообщил начальник управления дорожной деятельности Министерства транспорта республики Вячеслав Курбанов.

"Всего запланировано построить и реконструировать 34 объекта портовой инфраструктуры, в том числе 13 яхтенных марин и 21 портопункт. По результатам проектирования планируется создать 3015 стояночных мест для яхт", - приводит слова чиновника РИА Новости.

Положительное заключение на первые два объекта уже получено: ими станут портопункт Керчь и яхтенная марина в селе Яковенково в Ленинском районе полуострова.

Общая же стоимость проекта, по предварительным оценкам, составит порядка 70 млрд рублей, добавил Курбанов.