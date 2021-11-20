МО Армении: один из погибших 16 ноября солдат неосторожно обращался с оружием

Минобороны Армении сообщило сегодня о гибели рядового контрактной службы, 29-летнего Геворка Аветяна. Аветян погиб в Гегаркуниской области из-за собственной неосторожности.

Уточняется, что солдат ранил себя 15 ноября из-за нарушения правил обращения с огнестрельным оружием. Он был госпитализирован, однако спасти его не удалось: 16 ноября Геворк Аветян скончался.

Несчастный случай произошел в одной из воинских частей, расположенных в Гегаркуникской области, пишет news.am.