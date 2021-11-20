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Сана попросила Минск и Варшаву вернуть йеменцев домой

Сана попросила Минск и Варшаву вернуть йеменцев домой

МИД Йемена сообщил сегодня об официальной просьбе властям Беларуси о содействии в возвращении на родину эмигрировавших йеменцев, которые сейчас застряли на белорусско-польской границе.

Также Йемен работает с польскими властями по вопросу йеменских мигрантов, которым удалось прорваться в ЕС из Беларуси. "На территории Польши в настоящий момент находятся девять йеменцев, все они являются взрослыми мужчинами и помещены в специальные миграционные центры, где получают соответствующую медицинскую помощь", - приводит сообщение МИД Йемена ТАСС.

Йеменцев из Польши также должны вернуть на родину, в чем Сана попросила содействия Варшавы.

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