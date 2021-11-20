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Турецкие войска уничтожили курдских боевиков на севере Ирака и Сирии

Турецкие войска уничтожили курдских боевиков на севере Ирака и Сирии

Как сообщили сегодня в Минобороны Турции, турецкие войска, находящиеся на территории соседних государств, ликвидировали четверых боевиков – членов признанной в Турецкой Республике террористической организации "Рабочая партия Курдистана".

"Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали двух террористов YPG (сирийское крыло РПК) в зоне проведения операции "Источник мира", одного – в зоне проведения операции "Оливковая ветвь", - приводит Анатолийское агентство новостей сообщение турецких военных.

Еще один был ликвидирован в северном иракском районе Хакурк.

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