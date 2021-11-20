Саакашвили начал есть

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили не только отказался от голодовки, о чем сообщалось ранее, но и начал есть по разработанной врачами схеме. Об этом сегодня вечером рассказала член государственного консилиума в горийском госпитале Нино Шарашенидзе.

"Мы ознакомились с лабораторными исследованиями, оценили терапевтический статус, определили будущие лабораторные исследования, разработали схему лечения и выбрали медикаменты", - приводит ее слова Спутник-Грузия.

Также она сообщила о работе с Саакашвили нутрициолога и гастроэнтеролога, по рекомендациям которых был составлен курс питания для вывода организма экс-президента из длительной голодовки.

Напомним, что Михаил Саакашвили голодал с 4 октября, хотя власти неоднократно сообщали, что он все-таки ест и пьет. Он отказался от голодовки немедленно после перевода в военный госпиталь в Гори.

Ожидается, что после лечения экс-президент будет возвращен в тюрьму в Рустави для отбывания положенного срока.