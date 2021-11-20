Год назад иранцы взломали сервера Lee Enterprises Inc

Газета Wall Street Journal провела расследование в связи с введенными на этой неделе санкциями против шести граждан Ирана и иранской компании Emennet Pasargad, чтобы выяснить, за какое именно деяние они попали в санкционные списки.

Официально Минфин США сообщал лишь о том, что санкционные граждане Ирана пытались повлиять на американские выборы президента 2020 года. При этом уточнялось лишь, что они повинны во взломе медиакомпании, связанной с избирательной кампанией.

WSJ удалось установить, что речь идет о крупном издательском доме Lee Enterprises Inc., чьи сервера были взломаны иранскими хакерами осенью прошлого года. При этом представители издательского дома не комментируют эту информацию.