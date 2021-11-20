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В Кабул вернулось посольство ОАЭ

В Кабул вернулось посольство ОАЭ

Представитель запрещенного в России движения "Талибан", исполняющий обязанности замглавы Минкультуры Афганистана Ахмадулла Васик сообщил сегодня, что в Кабул вернулись сотрудники дипломатической миссии ОАЭ.

"ОАЭ вновь открыли свое посольство в столице страны Кабуле и подняли свой флаг. Это положительный шаг к еще большим перспективам нашего сотрудничества", - написал Васик в Twitter.

Также он подчеркнул, что талибы уже наладили хорошие отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и хотят их укреплять.

При этом Абу-Даби пока не подтверждает информацию о возвращении посольства в Афганистан.

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