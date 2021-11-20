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В Северную Осетию приехали кислородные концентраторы

В Северную Осетию приехали кислородные концентраторы

Как сообщили сегодня в Минздраве Северной Осетии, республика получила вторую партию кислородных концентраторов в количестве 100 единиц.

По данным ГТРК "Алания", все аппараты были немедленно распределены по больницам Северной Осетии для использования в поддержке тяжелых пациентов, больных коронавирусом.

Северная Осетия купила кислородные концентраторы за свой счет, распоряжение о выделении бюджетных средств отдал глава региона Сергей Меняйло.

Ранее в Северную Осетию прибыла стартовая партия с 105 аппаратами.

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