Угроза локдауна во всей Европе пошатнула нефтяные цены

Нефть демонстрирует самое большое недельное падение с августа на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Европе. Страны ЕС рассматривают возможность повторного объявления локдаунов, а ключевые потребители готовы задействовать чрезвычайные поставки.

World Oil пишет, что вчера январские фьючерсы на торгах в Нью-Йорке подешевели на 4,2%, Brent упал на 3,9%. Число заболевших в Европе растет, и угроза введения ограничений на передвижение оказывает давление на нефтяной спрос. Австрия уже объявила локдаун, Германия ввела дополнительные ограничительные меры. Оба нефтяных бенчмарка дешевеют четвертую неделю подряд.

Опасения усиливаются на фоне сообщений о том, что США и Китай собираются отправить на рынок стратегические запасы нефти. Пекин в четверг заявил о том, что рассматривает такую возможность, а Вашингтон неоднократно заявлял, что готов в любой момент задействовать Стратегический нефтяной резерв. ”По нефтяному рынку может быть нанесен двойной удар: увеличение предложения в сочетании со снижением спроса из-за вируса”, - сказал Джон Килдафф, партнер-основатель Again Capital.

После достижения семилетнего максимума нефть дешевела весь прошедший месяц, даже несмотря на то, что ОПЕК придерживается осторожного подхода к восстановлению производства. Встревоженный растущими ценами на бензин, президент США Джо Байден призвал, правда, безуспешно, ОПЕК+ увеличить добычу. Затем он сообщил о возможном использовании Стратегического нефтяного резерва. Потенциальная слабость китайской экономики также усиливает медвежий тренд на рынке. ”Риск локлдаунов по всей Европе вполне реален. Особенно, если решение Австрии спровоцирует подобные шаги по всему блоку”, - говорит Луиза Диксон, старший аналитик рынков из Rystad Energy.

Тенденция к снижению стоимости также захватила и рынок переработанных нефтепродуктов. Крек-спред американского бенчмарка бензина и нефти, отражающий маржу переработки, упал более чем на 3%. Европейский крек-спред также резко снизился.

Цены: На торгах в Нью-Йорке нефть марки Brent подешевела на 3,2% до $ 78,66 за баррель. Январские фьючерсы WTI обесценились на 3,2% до $ 76,24 за баррель.

Распродажа приостановилась после того как министр иностранных дел Германии исключил возможность введения общенационального локдауна. В то же время давление на валюты привело к укреплению доллара, в результате чего сырьевые товары, стоимость контрактов на которые деноминирована в долларах, подорожали.

Многие трейдеры по-прежнему делают ставку на бычий тренд на рынках опцинов, несмотря на нынешнее падение цен. Контракты, которые принесут покупателям прибыль при стоимости нефти в $200, торгуются вторую неделю подряд. Такие ставки, хоть и относительно невысокие, лучше всего защищают от потенциальных скачков цен.