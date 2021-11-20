Калиматов рассказал в Совете Федерации о проблемах Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выступил сегодня на заседании Совета Федерации, где в эти дни проходят Дни Республики Ингушетия. Калиматов рассказал российскими сенаторам о проблемах его региона.

В частности, он подчеркнул, что национальные проекты рассчитаны на совершенствование социальной инфраструктуры регионов, однако в Ингушетии она создается с нуля, и такую задачу не решить без федеральной поддержки.

Как пишет Московский комсомолец, особенно это заметно в здравоохранении, где Ингушетия испытывает явный дефицит больниц и поликлиник, что стало особенно заметно с началом пандемии коронавируса.

Махмуд-Али Калиматов предложил федеральному правительству помочь республике со строительством многопрофильной больницы на 450 коек и 250 приемов граждан в поликлинике.

Также он рассказал о дефиците питьевой воды, масштабы которого в Ингушетии, по словам Калиматова, огромны.