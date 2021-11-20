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Каспийск принял просьбу зоозащитницы о помощи

Каспийск принял просьбу зоозащитницы о помощи

Как сообщили сегодня в администрации Каспийска, чиновники рассмотрят просьбу зоозащитницы Асият Газибековой помочь ей сохранить участок на окраине города, где она построила приют для 90 бездомных собак.

На днях Газибекова опубликовала в Instagram обращение к мэру Каспийска Борису Гонцову, сообщив, что от нее требуют убрать приют, действующий с 2018 года, с территории, которую он занимает. Закрытие приют означает, что больных собак придется выпустить на улицу в холодное время года.

"Информация уточняется, и в ближайшее время мы дадим развернутый ответ о сложившейся ситуации. Просим вас сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям", – приводит РИА Новости сообщение администрации Каспийска.

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