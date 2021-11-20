Пентагон: главное – не позволить Ирану создать ядерное оружие

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил сегодня, что США стремятся мирно решить проблему ядерной программы Ирана, однако, если это не удастся сделать, будут использовать иные инструменты.

"США остаются приверженными задаче не позволить Ирану завладеть ядерным оружием. И мы продолжаем быть приверженными дипломатическому решению ядерной проблемы, но если Иран не желает вести дела серьезно, тогда мы взглянем на все варианты с целью обеспечить безопасность США ", - пояснил он, пишет AP.

Кроме того, по словам Ллойда Остина, Вашингтон недоволен тем, что Иран применяет в операциях на Ближнем Востоке барражирующие снаряды.