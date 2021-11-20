Вторым погибшим в ДТП на Кутузовском проспекте оказался президент Федерации автомотоспорта Дагестана

В Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана сегодня сообщили, что пассажиром BMW, на котором днем на Кутузовском проспекте в Москве разбился насмерть автоблогер Саид Губденский, был президент федерации Заур Ибрагимов.

"В Москве в ДТП погиб президент нашей федерации Заур Ибрагимов. Вместе с ним погиб и наш друг, автоблогер Саид Губденский. Выражаем искренние соболезнования близким и родным", – приводит РИА Новости слова представителя федерации.

Напомним, что BMW блогера выехал на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем, затем в них врезалась третья машина. О судьбе водителей второго и третьего автомобилей ничего не известно.