"Ахмат" обыграл "Локомотив" на матче в Москве

Сегодня в Москве на "РЖД-Арене" состоялся матч 15-го тура Тинькофф-Российской премьер-лиги между футбольными клубами "Ахмат" (Грозный) и "Локомотив" (Москва). Встреча завершилась победой грозненцев со счетом 2:1.

На 35-й минуте матча защитник "Локомотива" Мурило получил красную карточку и был удален с поля, остаток времени москвичи играли в меньшинстве.

Первый гол грозненцы забили на 37-1 минуте, его автором стал Даниил Уткин. Во втором тайме преимущество "Ахмата" закрепил Артем Полярус на 58-й минуте.

"Локомотиву" удалось забить гол на 64-й минуте благодаря Виталию Лисаковичу.