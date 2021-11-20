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Антиваксеры вышли на улицы Тбилиси

Антиваксеры вышли на улицы Тбилиси

Сегодня в Тбилиси по проспекту Руставели прошло шествие противников прививок от коронавируса и ковид-паспортов.

Несколько сотен человек собрались под лозунгом "Нет ковид-паспорту" и перекрыли подходы к зданию парламента Грузии. Организаторы пояснили, что хотят убедить людей не прививаться от коронавируса.

"Мы соболезнуем тем, кто скончался от коронавируса, но мы думаем, что идет манипуляция и нам врут, раздувая цифры", – приводит их слова Спутник-Грузия.

Напомним, что на данный момент в Грузии известно о 808889 заболевших (21,78% населения республики, более чем один из пяти граждан) и 11422 погибших от коронавируса (смертность – 1,4%).

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