Почти весь Казахстан получил штормовое предупреждение

Казахстанские метеорологи предупредили сегодня об усилении ветра в воскресенье 21 ноября на большей части Казахстана. Почти все области республики получили штормовые предупреждения – ветер будет доходить до 70-80 км/ч.

Ожидается, что на севере Казахстана выпадет снег, а на западе снег смешается с дождем и туманом.

При этом в Нур-Султане в воскресенье будет спокойно: без осадков при температуре -3 - -5 днем. В Алматы также без осадков, но теплее: +9 - +11 днем.