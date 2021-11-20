За год Кубань экспортировала сахар на $21,1 млн

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, с начала года Кубань экспортировала за рубеж сахар на $21,1 млн рублей. Производство и экспорт сахара на Кубани входят в национальный проект "Международная кооперация и экспорт".

Как пишет Эксперт-Юг, прежде всего в пресс-службе кубанской администрации сообщили, что на данный момент уборка урожая сахарной свеклы выполнена на 95% от плана – с 180,3 тыс га собрано 9,1 млн т, урожайность составила 50,5 т/га.

"Сахарные заводы края произвели более 1 млн тонн сахара, это уже на 200 тыс т больше, чем в прошлом году", - обратили внимание в пресс-службе, добавив, что за пять лет экспорт кубанского сахара вырос в десять раз, отсюда и продажи выше $20 млн с начала года.

Основными покупателями кубанского сахара являются Турция, США, Китай, Южная Корея, Хорватия, Эстония и Румыния.