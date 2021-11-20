Грузия попросила у МВФ еще одну программу финансовой помощи

Глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили провел сегодня переговоры с главой миссии МВФ Джеймсом Джони о новой трехлетней программе помощи Тбилиси.

Напомним, что в этом году завершилась трехлетняя программа МВФ, по которой Грузии на поддержку экономических реформ было выплачено $687 млн.

"Речь шла о таких вопросах, как макроэкономические параметры Грузии в среднесрочный период, повестка дня структурных реформ, среди которых реформа рынка капитала госпредприятий и новшества в налоговом администрировании", - написал Хуцишвили на странице Минфина в Facebook.

Уточняется, что МВФ считает позитивным текущий период восстановления экономики Грузии после второй волны коронавируса, и подчеркивается необходимость дисциплины грузинской макроэкономической политики.