В понедельник в Махачкале вновь прозвучит "Душа Дагестана"

Как сообщили сегодня в дагестанском Доме народного творчества, в понедельник в Махачкале состоится гала-концерт лауреатов премии правительства РД "Душа Дагестана". Перед выступлениями пройдет церемония награждения обладателей премии.

Уточняется, что в гала-концерте будут участвовать лауреаты восьми номинаций премии "Душа Дагестана": народный танец, народное пение, народная музыка, традиционная народная культура, народный мастер, народный театр, народный музыкальный инструмент, юное дарование, а также другие музыканты и творческие коллективы.

Как пишет РИА Дагестан, в этом году на премию поступили 48 заявок из 5 городов и 28 районов Дагестана.

Премия "Душа Дагестана" была учреждена по формату федеральной премии "Душа России" – она вручается за достижения и просвещение в сфере традиционной культуры.