Мария Захарова сообщила о позитиве в отношениях России и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Радио Россия" заявила сегодня, что в отношениях РФ и США наметились позитивные моменты.

"Да, у нас остается глобальный визовый вопрос, это даже не вопрос, а проблема, которая была спровоцирована американскими партнерами, остаются неразрешенными масса других вопросов. Но переговоры идут, и по вопросу стратегической стабильности. И это тоже очень важный пример", - привела она пример такого позитива.

В связи с этим Захарова подчеркнула необходимости объективно смотреть на ситуацию. Среди положительных событий она назвала проект российско-американской резолюции против использования ИКТ преступниками, который был принят на Генассамблее ООН. Дипломат пояснила, что совсем недавно трудно было представить, что Россия и США вместе разработают такой важный документ.

Мария Захарова пояснила, что резолюция против преступного применения ИКТ была разработана, несмотря на то, что Вашингтон "делает заявления в адрес нашей страны с обвинениями в кибератаках, в намеренном использовании хакеров".