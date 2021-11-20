Лавров провел переговоры с коллегой из Узбекистана

Как сообщили сегодня в МИД России, министр Сергей Лавров провел сегодня телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Темой их беседы стали пятничные переговоры президентов двух стран Владимира Путина и Шавката Мирзиеева.

"Министры отметили масштабный характер договоренностей, достигнутых в ходе состоявшегося накануне визита президента Узбекистана Мирзиеева в Москву, необходимость по линии соответствующих министерств и ведомств обеспечить слаженную работу по практической реализации итогов встречи в верхах", - сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также министры иностранных дел договорились увеличивать частоту контактов по внешнеполитическим действиям двух стран. Отметим, что инициатива разговора принадлежала Ташкенту.