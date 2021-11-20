В ДТП на Кутузовском проспекте разбился блогер Саид Губденский

Сегодня на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП, в котором погибли два человека, в том числе автомобильный блогер Саид Губденский.

На данный момент известно, что Саид Губденский за рулем BMW выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с другим автомобилем. Затем в них врезалась еще одна машина.

Он и его пассажир были госпитализированы, но скончались в больнице. Смерть блогера подтвердил его менеджер.

Информации о судьбе водителя второго автомобиля нет.