Но почему Пашинян захотел говорить с Алиевым в Брюсселе, а не в Москве?

МИД Армении сегодня днем сообщил о согласии премьер-министра республики Никола Пашиняна на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита программы "Восточное партнерство", который состоится 15 декабря в Брюсселе.

Напомним, что изначально встреча лидеров Азербайджана и Армении предполагалась в трехстороннем формате, с посредническим участием президента России Владимира Путина и должна была пройти в Москве 9-10 ноября. Переговоры Пашиняна и Алиева планировал Кремль с понятной логикой: в годовщину завершения Карабахской войны (в котором России принадлежит роль ключевого переговорщика, сумевшего убедить Баку и Ереван в необходимости прекратить боевые действия) стороны встречаются на территории союзника и партнера, чтобы совершить следующий шаг на пути к стабилизации мира.

Однако затем стали просачиваться сведения о том, что встреча 9-10 ноября в Москве не состоится. Сначала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча будет в ближайшие дни после годовщины конца Карабахской войны, затем он же изменил формулировку: стороны обязательно встретятся, но точная дата пока неизвестна. Наконец, в ответах Пескова, а также главы МИД Сергея Лаврова и других российских дипломатов информация приняла окончательный вид: Алиев и Пашинян проведут переговоры, как только обе стороны дадут на это согласие.

Сразу же возник логичный вопрос: кто же не дает согласие на встречу в Москве? Кому она невыгодна? Судя по заявлениям, которые приходят из Баку и Еревана, обе стороны нацелены на переговоры и выход на новые договоренности по таким ключевым вопросам, как открытие коммуникаций, делимитация границы и начало работы над мирным договором. Разумеется, изначально было понятно, что не согласен встречаться скорее Никол Пашинян. У Ильхама Алиева попросту нет причин откладывать встречу, Азербайджан заинтересован и в открытии Зангезурского коридора для соединения Нахчывана с Зангиланом, и в стабилизации ситуации на границе, где армянские войска периодически устраивают провокации, и во взаимном признании территориальной целостности республик.

У Пашиняна такие причины есть. Прежде всего, встреча 9-10 ноября, в годовщину капитуляции, была для него слишком опасна, карабахский клан, продолжающий во многом контролировать сегодня госструктуры и армию Армении, обязательно использовал бы это как повод попытаться поднять новый бунт и свергнуть Никола Пашиняна. В Кремле, судя по изначальным словам Пескова, это поняли и предложили другие даты в ноябре, которые уже ни с чем не ассоциировались.

Но Пашинян отказался ехать в Москву в принципе. Официальный Ереван со всей очевидностью не устраивает та сбалансированная политика, которую проводит Россия на Южном Кавказе. В Армении рассуждают так: не для того мы вступали во все российские интеграционные проекты, чтобы не получать от этого никакой выгоды в нашей агрессии против Азербайджана. Москва, действительно, не намерена помогать армянским националистам воевать за оккупацию азербайджанской земли, поскольку Москве нужен дружественный Баку, а не враждебный.

Армянские власти взаимодействуют с Россией вынужденно, ведь только Россия заинтересована в мирном и безопасном будущем Южного Кавказа в целом и Армении в частности. Без посредничества Кремля Ереван закончил бы Карабахскую войну в куда более катастрофическом положении, но, будь у него выбор, он выбрал бы союзником не Москву, а Запад. Нынешнее правительство во главе с Николом Пашиняном напрямую связано с западными структурами, в основном с американскими и французскими. И Вашингтон, и Париж, фактически, проиграли год назад Москве геополитическую игру за влияние на Южный Кавказ, оказались выброшены из региона, но теперь очень хотят туда вернуться. Для этого они используют тот рычаг, который у них есть – режим Пашиняна в Армении.

В таком случае, быть может, именно намерение ослабить связи с Россией и укрепить контакты с Западом и было глубинной целью боевых действий армянских войск на границе с Кельбаджарским и Лачинским районами Азербайджана 16 ноября? Мы уже представляли две версии причин этого боя: стремление армянских ура-националистов сохранить возможность для реванша и провокация карабахского клана, влияющего на ВС Армении. Однако вот третья: главной мишенью боев за азербайджанские высоты была Москва. Теперь, когда Никол Пашинян предложил Ильхаму Алиеву встречу в Брюсселе и сам на нее согласился, эта версия выглядит весьма убедительно.

Обратите внимание: главным итогом боев, где армянские войска ничего не добились, а азербайджанская армия не уступила ни квадратного метра территории, стала волна обвинений России в невыполнении союзнических обязательств перед Арменией. Ситуация была представлена так, будто Азербайджан оккупировал часть армянской земли, а Россия не желает вмешиваться и защищать территориальную целостность союзника. Для этого было сделано все необходимое: власти Армении несколько раз устно призвали Москву и ОДКБ им помочь, однако не выполнили ни одной официальной процедуры, необходимой для получения такой помощи. России как бы предложили ввязаться в бои по ее собственной инициативе.

Политики и экспертное сообщество Армении наводнили информационное поле признаниями в разочаровании Россией, а также иногда намеками, иногда прямыми обещаниями найти уже наконец на замену неудобному союзнику кого-то получше и поотзывчивее. То есть Азербайджан и Армения в боях 16 ноября понесли военные потери, а Россия – политически потери, причем со стороны Еревана, который и организовал атаки на азербайджанскую границу.

Хотя на словах Никол Пашинян и его люди продолжают утверждать, что Россия – безусловный главный союзник Армении, но весь корпус сделанных на этой неделе заявлений явно указывает на то, что одной России как посредника в отношениях с Азербайджаном Еревану недостаточно. И от слишком сильной связи с Москвой он хочет уйти не меньше, чем Вашингтон и Париж – вернуться на Южный Кавказ. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Пашинян не дал согласие на встречу в России – она ему сейчас не нужна – и сам выступил с инициативой провести переговоры в Брюсселе. Сама по себе встреча с азербайджанским лидером армянскому премьер-министру не столь значима, как ее политический контекст: теперь послевоенным урегулированием занимается не только Россия, но и Евросоюз.

И если Ильхам Алиев согласился на встречу в Брюсселе, поскольку Баку заинтересован в самом продолжении переговоров на высшем уровне по насущным вопросам (ранее он соглашался на организацию переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, поскольку формат уже не так важен, как мирные процессы на земле), то Никол Пашинян ищет в ней возможности отодвинуться подальше от слишком справедливой для Еревана Москвы и быть поближе к односторонне проармянски настроенным Вашингтону и Парижу.

И ведь используется тот же самый классический метод оправдания своих преступлений и проступков, что Ереван применяет издавна: обвини жертву в том, что это она – преступник, а ты – жертва. Обвиняя Россию в предательстве, на самом деле Армения готовит почву для предательства России.