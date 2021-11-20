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Ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре

Ярмарки выходного дня открылись в Краснодаре

Более 600 сельхозпроизводителей принимают участие в ярмарках выходного дня в Краснодаре, сообщает пресс-служба администрации города.

Местные фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и их представители реализуют около 90 тонн сельхозпродуктов, выращенных и произведенных на Кубани.

На торговых площадках опубликована информация о режиме работы и рекомендованных ценах. В доступном для покупателей месте установлены измерительные приборы для проверки правильности меры, веса, цены.

Стоит отметить, что организаторы ярмарки обеспечивают соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора.

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