Крупнейший в Центральной Азии склад вакцин открылся в Узбекистане

В Ташкенте распахнул свои двери самый крупный в Центральной Азии склад для хранения вакцин с различными температурными режимами. Инициатива была поддержана министерством здравоохранения в детском фонде ООН, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на складе установлены три холодильные камеры емкостью 1 тыс кв м, ультрахолодные морозильники на 3 тыс литров, морозильные камеры на 40 кубометров и хранилище на 1 тыс кв м для вспомогательных материалов по иммунизации. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации взял на себя расходы по поставкам оборудования.

Как отметил глава Минздрава Узбекистана Бехзод Мусаев, склад станет логистическим центром для всей нацпрограммы иммунизации и расширит возможности республики по поставке вакцин и управлению ими.