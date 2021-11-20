Патриарху Кириллу исполнилось 75-лет

Президент России Владимир Путин наградил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного в день его 75-летия, сообщает пресс-служба Кремля

"За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла", — говорится в тексте.

Патриарха Кирилла также поздравил и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В своем письме премьер-министр отметил его вклад в содействии упрочения гражданского мира и согласия, утверждения в обществе идеалов милосердия и взаимоуважения.

"Под вашим предстоятельством церковь, как и прежде, является символом тысячелетних основ российской жизни, совместно с государством принимает активное участие в решении важнейших социальных задач. Многое делает для сохранения духовных традиций, развития культуры, истории и русского языка. От всей души желаю вам, ваше святейшество, доброго здоровья, успехов в трудах на благо отечества и наших граждан", - сказано в телеграмме, опубликованной на сайте кабинета министров.