Беженцы снизили число попыток прорывов в Польшу

Погранслужба Польши сообщила о снижении числа попыток нелегальных мигрантов прорваться в страну из Беларуси.

"Вчера было несколько попыток силой пересечь границу. Самая большая группа состояла из примерно 200 иностранцев, другие - человек из 10. Иностранцы вели себя агрессивно: они швырялись камнями, петардами, использовали слезоточивый газ", - цитирует польских пограничников "Интерфакс".

Отмечается, что ведомство зафиксировало 195 попыток незаконного пересечения границы, тогда как в четверг их было 250, а в среду - 501.

Помимо этого, польская сторона сообщает на пограничников, полицейских и солдат со стороны белорусских служащих. По их словам, они бросали в сторону польских военных камни и повредили полицейские автомобили.

"Нет, политический кризис не подошел к концу. Белоруссия все еще заинтересована в эскалации ситуации и в продолжении операций против Польши", - заявил представитель службы безопасности Польши Станислав Зарын.