Саакашвили прекратил голодовку

Врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что его клиент прекратил объявленную 4 октября голодовку.

Он также отметил, что коллегия врачей работает над созданием протокола для вывода бывшего главы государства из состояния голодовки, который он пройдет в военном госпитале в Гори.

"У нас будет совещание государственного консилиума, где мы рассмотрим вместе с местными врачами схему лечения", - приводит слова Кипшидзе Sputnik Грузия.

По словам врача Саакашвили, процесс лечения затянется надолго и на восстановление его здоровья понадобится время.