Контроль за соблюдением ограничений усилят в Сочи

С 22 ноябяр в Сочи мобильные отряды, состоящие из полицейских, будут следить за соблюдением антикоронавирусных мер, сообщает пресс-служба администрации города.

"Будет сформировано 100 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам, в том числе и по сельским округам. К работе они должны приступить с 22 ноября по трем основным направлениям: мониторинг объектов потребительской сферы, объектов размещения и общественного транспорта", - цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Также в администрации отметили, что система QR-кодов по-прежнему будет действовать до 18 января следующего года. Однако сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и медотводы понадобятся при посещении объектов торговли, кино, театров, фитнес-центров, выставочных мероприятий, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости.